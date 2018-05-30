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216 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.05.2018 10:22
Французький тренер може очолити Челсі
|Лоран Блан
Челсі проявляє інтерес до французького фахівця Лорана Блана.
Як повідомляє France Football, лондонський клуб досі не може домовитися з колишнім наставником Наполі Мауріціо Саррі. Проблема в тому, що лондонський клуб відмовився платити суму відступних за італійського коуча (8 мільйонів євро), чий контракт з "партенопейцями" ще не розірвано.
У зв'язку з цим Челсі і переключився на 52-річного Блана, який з 2016 року перебуває без роботи.
Відзначається, що директор "синіх" Маріна Грановская вже контактувала з французом на предмет його можливої роботи в Челсі, пише ua-football.com.
Нагадаємо, останнім клубом Блана був ПСЖ, який він залишив два роки тому.
Раніше була інформація, що Челсі найближчим часом звільнить головного тренера.
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