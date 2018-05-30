Чернігівська спортшкола чекає відповіді Динамо по виплаті за Ярмоленка

Андрій Ярмоленко

Динамо вимагає підтвердження у СДЮШОР Юність, що Ярмоленко є їхнім вихованцем.

"Ми, СДЮШОР Юність, отримали лист від Динамо, мовляв, надайте документи, що Ярмоленко у вас грав, а ми будемо розглядати. Підготували пакет документів, підняли накази та протоколи команд, де грав Ярмоленко" - говорить директор СДЮШОР Юність Генадій Прокопович.

"Відправили в Динамо 252 сторінки, а також копію ФФУ. Динамо надіслало підтвердження, що документи отримали. Чекаємо відповідь по трансферу Ярмоленка", - цитує Прокоповича tribuna.com

Нагадаємо, Ярмоленко є вихованцем СДЮШОР Юність в Чернігові.

Платіж солідарності за його трансфер з Динамо в Боруссію в розмірі 150 000 євро були отримані ГО Чернігівський обласний футбольний клуб Юність, яка не має до СДЮШОР Юність ніякого відношення.

Нагадаємо, платіж солідарності від трансферу Ярмоленка отримала лише одна футбольна школа.