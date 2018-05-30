Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
87 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
30.05.2018  11:03

Зінченко впевнений у перемозі збірної в матчі з Марокко

 Олександр Зінченко / Футбол 1

Півзахисник "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко розповів про підготовку до спарингу національної команди проти Марокко.

Напередодні гри з Марокко, яка пройде у Швейцарії, новоспечений переможець англійської Прем'єр ліги висловив впевненість у перемозі національної команди.

"Настрій фантастичне. Провели хорошу підготовку, тепер летимо до Швейцарії. Колектив підібрався чудовий, хлопці між собою ладнають" - сказав Олександр.

"Був розбір суперника. У них кваліфіковані футболісти. Ми - професіонали, тому повинні бути готові до всього,"- завершив футболіст збірної в ефірі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, раніше Зінченко став головним постачальником очок для Манчестер Сіті.





Читай також
Захисник збірної України відновиться до гри з Марокко
Шевченко повернувся в розташування збірної України
Тренер збірної України залишив команду і підписав контракт зі Спартаком, - ТаТоТаке
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
11:43
Бокс. Ломаченко повідомив, коли повернеться в ринг
11:19
Футбол. Стало відомо, яку зарплату Хачеріді отримуватиме в ПАОКу
11:15
Футбол. Макаренко став найкращим в чемпіонаті Бельгії серед українців
11:03
Футбол. Зінченко впевнений у перемозі збірної в матчі з Марокко
10:40
Футбол. Чернігівська спортшкола чекає відповіді Динамо по виплаті за Ярмоленка
10:22
Футбол. Французький тренер може очолити Челсі
09:44
Хокей. Російський журналіст: Якщо Овєчкін завтра помре, світ стане краще
09:41
Футбол. Шальке підписав потенційного конкурента для Коноплянки
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!