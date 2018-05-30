Зінченко впевнений у перемозі збірної в матчі з Марокко

Олександр Зінченко / Футбол 1

Півзахисник "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко розповів про підготовку до спарингу національної команди проти Марокко.

Напередодні гри з Марокко, яка пройде у Швейцарії, новоспечений переможець англійської Прем'єр ліги висловив впевненість у перемозі національної команди.

"Настрій фантастичне. Провели хорошу підготовку, тепер летимо до Швейцарії. Колектив підібрався чудовий, хлопці між собою ладнають" - сказав Олександр.

"Був розбір суперника. У них кваліфіковані футболісти. Ми - професіонали, тому повинні бути готові до всього,"- завершив футболіст збірної в ефірі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, раніше Зінченко став головним постачальником очок для Манчестер Сіті.