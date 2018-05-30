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30.05.2018  11:15

Макаренко став найкращим в чемпіонаті Бельгії серед українців

Євген Макаренко

Захисник Кортрейка Євген Макаренко став найкращим українським футболістом в чемпіонаті Бельгії в цьому сезоні за версією InStat.

Він набрав 268 балів. У поточному сезоні 27-річний українець провів 23 матчі і зробив 1 ассст.

На другому місці хавбек Генка Руслан Малиновський, у якого 265 балів. Крім цього, він зайняв 3-е місце в лізі за кількістю ударів по воротах - 80. У лідера Лукаша Теодорчик - 88 ударів. Також Малиновський на 15-му місці в таблиці ключових пасів, він зробив їх 66 за сезон. А всього за кількістю передач він знаходиться на 3-му місці в лізі.

25-річний українець посів 6-у позицію за кількістю штрафних ударів і по заробленим фолам, 8-е місце по доставці м'яча в штрафний майданчик суперника, 9-й рядок за кількістю обводок, 12-е по підбораннях і 16-е серед кількості єдиноборств.

Півзахисник Сент-Труйдена Роман Безус на третьому місці серед українців, у нього 254 бали. Також він в топ-20 ліги за кількістю ударів по воротах - 58.

На 4-му місці серед українців форвард Гента Роман Яремчук (247 балів), 5-й - хавбек Антверпена Єгор Назарин (230 балів), на 6-му рядку півзахисник Стандарда Валерій Лучкевич (226 балів) і 7-й - Філіп Будківський, який виступав за Кортрейк (225 балів), пише tribuna.com.

Раніше була інформація, що тренер Андерлехта задоволений трансфером Макаренка.





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