Стало відомо, яку зарплату Хачеріді отримуватиме в ПАОКу

Євген Хачеріді / Пресс-служба Динамо Київ

Захисник Динамо і збірної України Євген Хачеріді, ймовірно, продовжить кар'єру в грецькому клубі ПАОК.

Керівництво грецького клубу остаточно погодило умови особистого контракту з центрбеком, у якого влітку 2018 го року закінчується контракт з Динамо

На трансфері українця особисто наполіг головний тренер ПАОКу Разван Луческу, а сам Хачеріді незабаром прибуде в Салоніки. Про трансфер буде оголошено до кінця тижня.

За інформацією xsport.ua, зарплата 30-річного захисника складе 1,5 мільйона євро в рік.

Нагадаємо, раніше Хачеріді підтвердив факт переговорів з ПАОКом.