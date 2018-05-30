Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
830 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.05.2018 11:19
Стало відомо, яку зарплату Хачеріді отримуватиме в ПАОКу
|Євген Хачеріді / Пресс-служба Динамо Київ
Захисник Динамо і збірної України Євген Хачеріді, ймовірно, продовжить кар'єру в грецькому клубі ПАОК.
Керівництво грецького клубу остаточно погодило умови особистого контракту з центрбеком, у якого влітку 2018 го року закінчується контракт з Динамо
На трансфері українця особисто наполіг головний тренер ПАОКу Разван Луческу, а сам Хачеріді незабаром прибуде в Салоніки. Про трансфер буде оголошено до кінця тижня.
За інформацією xsport.ua, зарплата 30-річного захисника складе 1,5 мільйона євро в рік.
Нагадаємо, раніше Хачеріді підтвердив факт переговорів з ПАОКом.
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