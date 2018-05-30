Збірна України (U-19) дізналася суперників на Євро-2018

Збірна України (U-19) дізналася суперників на ЧЄ-2018, який відбудеться в Фінляндії.

Україна потрапила в групу В, де її суперниками стануть Англія, Франція і Туреччина. Відзначимо, що англійці - чинні переможці чемпіонату Європи.

Групу А склали команди Фінляндії, Португалії, Норвегії та Італії. Матчі пройдуть з 16 по 29 липня в Фінляндії. З групи вийдуть 2 команди.

Україна 17 липня зіграє з Францією, 20 липня - з Англією, а з Туреччиною - 23-го липня. Півфінали пройдуть 26 липня, фінал - 29 липня.

Також буде 26 липня розіграно п'яте місце між командами, які займуть 3-е місце в групах. П'ять кращих команд отримають путівки на ЧС-2019 серед команд U-20.

Як відомо, напередодні Україна (U-19) програла Ізраїлю на турнірі Лобановського.