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173 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]30.05.2018 13:57
Збірна України (U-19) дізналася суперників на Євро-2018
Збірна України (U-19) дізналася суперників на ЧЄ-2018, який відбудеться в Фінляндії.
Україна потрапила в групу В, де її суперниками стануть Англія, Франція і Туреччина. Відзначимо, що англійці - чинні переможці чемпіонату Європи.
Групу А склали команди Фінляндії, Португалії, Норвегії та Італії. Матчі пройдуть з 16 по 29 липня в Фінляндії. З групи вийдуть 2 команди.
Україна 17 липня зіграє з Францією, 20 липня - з Англією, а з Туреччиною - 23-го липня. Півфінали пройдуть 26 липня, фінал - 29 липня.
Також буде 26 липня розіграно п'яте місце між командами, які займуть 3-е місце в групах. П'ять кращих команд отримають путівки на ЧС-2019 серед команд U-20.
Як відомо, напередодні Україна (U-19) програла Ізраїлю на турнірі Лобановського.
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