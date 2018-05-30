ПСЖ готовий підписати Роналду за 150 мільйонів
|Кріштіану Роналду
Нападник Реала Кріштіану Роналду може перейти в ПСЖ.
Як повідомляє As, парижани вже контактували з керівництвом королівського клубу і готові заплатити за футболіста 150 млн євро, тоді як відступні, прописані в контракті Роналду, складають 1 млрд євро.
Самому гравцеві ПСЖ готовий платити 45 млн євро в рік, що зробить його найбільш високооплачуваним футболістом клубу. Ця зарплата також приблизно дорівнює зарплаті Ліонеля Мессі в Барселоні, яка за різними даними становить близько 40-50 млн євро.
Керівництво ПСЖ розраховує створити в атаці тріо Мбаппе - Неймар - Роналду, проте цьому плану можуть перешкодити деякі обставини.
По-перше, мадридський клуб не має наміру відпускати Роналду. По-друге, Реал сам хоче придбати Неймара у ПСЖ і в разі гіпотетичного переходу Роналду, зробить спроби підписати бразильця.
Крім того, УЄФА може завести проти ПСЖ справу в зв'язку з невідповідністю фінансового фейр-плей, пише tribuna.com.
Раніше була інформація, що світлина Роналду зникла з офіційного сайту Реала.
Також повідомлялося, що Роналду не залишить Реал, проте він хоче змін.
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