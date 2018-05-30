Селезньов вважає грубий прийом Рамоса проти Салаха достойним Золотого м'яча
|Євген Селезньов / пресс-служба ФФУ
Форвард збірної України Євген Селезньов поділився враженнями від фіналу Ліги чемпіонів та прокоментував грубу гру Рамоса проти Салаха.
Нагадаємо, що 26 травня у м. Києві відбувся фінал Ліги чемпіонів, в якому Реал здобув перемогу над Ліверпулем 3:1.
"Я підтримував Ліверпуль, хотів, щоб він виграв. Гадаю, англійці більше на це заслуговували. Просто Реал показав, що він вищий за класом." - розвповідає Селезньов.
Одним із найбільш суперечливих епізодів матчу стала травма лідера Ліверпуля Мухаммада Салаха, проти якого грубо зіграв Серхіо Рамос.
"Особисто моя думка — Серхіо Рамос уже давно заслуговує на Золотий м’яч. Колись він має отримати цю нагороду. Зрозуміло, що завдати травми — не найкращий вчинок. Однак він зробив так, що його команда виграла" - цитує футболіста офіційний сайт ФФУ.
Нагадаємо, раніше Європейський союз дзюдо висловив свою думку з приводу прийому Рамоса.
Крім того, проти поведінки Рамоса в жорсткій формі виступили єгипетські ЗМІ.
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