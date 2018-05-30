Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
207 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.05.2018 15:10
Манчестер Юнайтед готовий задовольнити вимоги Шахтаря по трансферу Фреда
|Фред
Манчестер Юнайтед планує найближчим часом закрити угоду з придбання футболіста Шахтаря та збірної Бразилії Фреда.
Манчестер Юнайтед готовий викласти за 24-річного півзахисника трохи менше 60 мільйонів євро, прописаних у контракті, в той час як Шахтар згоден лише на цю суму відступних.
Але очікується, що донецький клуб зможе отримати необхідну суму за рахунок бонусів, інформує terrikon.com
Нагадуємо, раніше Фред підтвердив, щоє велика пропозиція від МЮ.
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