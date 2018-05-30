Манчестер Юнайтед готовий задовольнити вимоги Шахтаря по трансферу Фреда

Фред

Манчестер Юнайтед планує найближчим часом закрити угоду з придбання футболіста Шахтаря та збірної Бразилії Фреда.

Манчестер Юнайтед готовий викласти за 24-річного півзахисника трохи менше 60 мільйонів євро, прописаних у контракті, в той час як Шахтар згоден лише на цю суму відступних.

Але очікується, що донецький клуб зможе отримати необхідну суму за рахунок бонусів, інформує terrikon.com

Нагадуємо, раніше Фред підтвердив, щоє велика пропозиція від МЮ.