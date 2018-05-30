Карпати не будуть міняти головного тренера і підпишуть 3-4 новачків
|Олег Смалійчук
Львівські Карпати не будуть міняти головного тренера.
Про це розповів віце-президент Карпат Олег Смалійчук, пише сайт клубу.
"Наразі у тренерському штабі змін не передбачається. Олег Бойчишин залишається головним тренером. У мене до нього є повна довіра і підтримка. Він чітко розуміє вектор розвитку клубу, тому я сподіваюся, що він тренуватиме нашу команду ще багато років", - сказав він.
"У нас в оренді є 4 гравці. Оренда Ді Франко і Карраскаля завершується. І зараз я працюю над тим, щоб вони у нас залишилися. Паралельно ведемо роботу над підсиленням. Гадаю, що має бути три-чотири досвідчених виконавці, які значно підвищать конкуренцію і додадуть впевненості, насамперед, в захисних діях команди", – підсумував Смалійчук.
Раніше була інформація, що Даріо Друді попрощався з футболістами Карпат і ледь не побився з віце-президентом клубу.
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