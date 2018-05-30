УЄФА змінить логотип та гімн Ліги Європи

Перед новим сезоном УЄФА вирішив оновити символіку та фіційний гімн Ліги Європи.

Ребрендінг передбачає не тільки новий логотип та гімн, а й дизайн м'яча та новий цифровий формат турніру.

"Хвиля енергії, яка зображує зв'язок між футболістами і вболівальниками, поступилася місцем поєднанню ламаних ліній і площин, яке візуально підкреслює подорож клубів по всій Європі." - повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Також зазначається, що "перероблена енергетична лінія запозичує ключові елементи у трофея Ліги Європи УЄФА і оживляє їх. В першу чергу – це ковані сторони Кубка, що сходяться під гострим кутом."

"Форма трофея також задає структуру і рух енергетичної хвилі, яка відображає злети і падіння клубів і їх уболівальників під час захоплюючої подорожі в Лізі Європи УЄФА", – Цитує УЄФА інформаційний портал football24.ua.

Нагадуємо, що Атлетико Мадрід став останнім переможцем Ліги Європи старого формату.