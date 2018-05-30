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30.05.2018  15:57

Богданов: Рівень польського чемпіонату вищий за український

Андрій Богданов

Хавбек Арки Андрій Богданов розповів про реалії польскої першості та порівняв її з УПЛ.

Нагадуємо, що до Арки Богданов виступав за Олімпік.

"Довго виступаючи в українській Прем'єр-лізі, я пристосувався до темпу нашого чемпіонату. Мені хотілося спробувати пограти в іншому темпі, перевірити, чи зможу я витримати це.

У Польщі швидкості в два рази вище, я побачив, що справляюся" - розповідає Андрій.

Крім того, український футболіст зауважує, що "Рівень організації чемпіонату Польщі - космічний. Він не зрівняється з УПЛ. У Польщі вболівальники регулярно заповнюють стадіони, на ТБ прекрасна картинка, купа всілякої цікавої статистики".

"Що стосується рівня гри, то він ненабагато вищий за український. Але польський чемпіонат набагато рівніше, там більше міцних команд" - цитує Богданова tribuna.com.

Нагадуємо, що Андрій продовжив свій контракт з Аркою.





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