Іньєста розповів, як переживав депресію в Барселоні

Іньєста присвятив другу гол у фіналі чемпіонату світу-2010

Екс-півзахисник Барселони, а нині японського Віссел Кобе Андрес Іньєста важко пережив смерть близького друга Даніеля Харке у 2009 році.

Про це повідомляє Goal.com.

"Таке відчуття, що ти не ти, неможливо нічим насолоджуватися, а люди навколо вас - просто люди. Немає ні почуттів, ні пристрасті. Ти відчуваєш порожнечу всередині, і є момент, коли розумієш, що більше не можеш це терпіти", - сказав іспанець.

"У мене була можливість побачити те, що потрібно, щоб подолати цю ситуацію", - цитує Іньєсту Трибуна.

Нагадаємо, що Даніель Харке помер на полі через зупинку серця, граючи за Еспаньол.

Раніше повідомлялося, що гравці Барселони записали відео на честь Іньєсти. ВІДЕО.