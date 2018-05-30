Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
139 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.05.2018 16:56
Іньєста розповів, як переживав депресію в Барселоні
|Іньєста присвятив другу гол у фіналі чемпіонату світу-2010
Екс-півзахисник Барселони, а нині японського Віссел Кобе Андрес Іньєста важко пережив смерть близького друга Даніеля Харке у 2009 році.
Про це повідомляє Goal.com.
"Таке відчуття, що ти не ти, неможливо нічим насолоджуватися, а люди навколо вас - просто люди. Немає ні почуттів, ні пристрасті. Ти відчуваєш порожнечу всередині, і є момент, коли розумієш, що більше не можеш це терпіти", - сказав іспанець.
"У мене була можливість побачити те, що потрібно, щоб подолати цю ситуацію", - цитує Іньєсту Трибуна.
Нагадаємо, що Даніель Харке помер на полі через зупинку серця, граючи за Еспаньол.
Раніше повідомлялося, що гравці Барселони записали відео на честь Іньєсти. ВІДЕО.
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