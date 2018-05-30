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30.05.2018  17:40

Хацкевич: Хачеріді підійшов до Бєсєдіна і запитав: Навіщо ти викладаєшся? Все одно гратиме Мбокані

Артем Бєсєдін

Екс-захисник Динамо Євген Хачеріді не розумів, навіщо його партнер Артем Бєсєдін так багато працює на тренуваннях.

Про це розповів головний тренер киян Олександр Хацкевич.

"Артем Бесєдін починав сезон четвертим нападником. На зборах в Іспанії Хачеріді йому каже: "Навіщо ти викладаєшся? Все одно зараз приїде Мбокані - і грати буде він". Євген забув нашу розмову: грає той, хто краще працює на тренуваннях", - сказав керманич.

"Мбокані приїхав до Австрії на літні збори. Переговорили. Рецепт простий: працюєш - граєш. Мбокані так і робив. Виходив на поле і забивав. Як тільки знизив до себе вимоги в тренувальному процесі - перестав потрапляти в основний склад. Позначилася й осіння травма. Після неї він не був готовий до додаткових навантажень", - цитує Хацкевича Gazeta.ua.

Нагадаємо, що Бєсєдіна порівняли з легендою клубу.





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