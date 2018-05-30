Скандальний Балотеллі зробив відверту расистську заяву щодо самого себе

Маріо Балотеллі

Нападник Ніцци Маріо Балотеллі вважає, що його колір шкіри створює йому багато проблем.

Про це італієць розповів в інтерв'ю La Gazzetta Dello Sport.

"Звичайно, якби я був білим, у мене було б набагато менше проблем. Мені надходить багато листів від дітей, які вважають мене прикладом, тому що я не заперечую расизм.

Усі двері були для мене закриті протягом 18 років. Двері відкрилися, коли я отримав італійське громадянство, але ставилися до мене так само, як раніше.

Одного разу в шкільній їдальні зникли закуски. Вчителі відразу запідозрили мене в крадіжці, без будь-якого розгляду. Був один інцидент, який я ніколи не забуду. Після цього я більше не плачу.

Я закінчив домашню роботу і пішов у двір пограти з хлопцями у футбол. Я запитав у них: "Привіт, хлопці, зіграємо?", На що мені відповіли: "Ні, Маріо, ти не будеш з нами грати". Я сказав їм, що закінчив домашню роботу, але мені відповіли: "Ні, Маріо, ти не будеш грати, тому що ти чорний".

Вони сприймали мене інакше через те, що я чорний. Я думав, що вони не хочуть грати зі мною, тому що я агресивний, але пізніше я дізнався правду.

У 2009 році я зіткнувся з расизмом вже на дорослому рівні. Під час матчу Ювентус - Інтер мене обзивали мавпою, нігером, говорили, щоб я повертався в Африку", - цитує Балотеллі Трибуна.

Нагадаємо, що Балотеллі відзначив повернення до збірної Італії класним голом Саудівській Аравії. ВІДЕО.