Миколенко: Перед іграми Хацкевич часто цитує Лобановського

Віталій Миколенко

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич налаштовує команду цитатами Валерія Лобановського.

Про це розповів 19-річний захисник киян Віталій Миколенко.

"Звичайно, якби це було можливо, я б хотів пограти під керівництвом Валерія Лобановського. Цього хотів би кожен футболіст, який ставить перед собою високі цілі. Однак, я думаю, мені було б дуже важко", - припускає футболіст.

"Як відомо, не всі витримували його навантаження. Навіть зараз Олександр Хацкевич часто цитує слова Лобановського перед важливими матчами. І це дуже мотивує і налаштовує команду", - цитує Миколенка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що Миколенко ставить за мету зіграти на чемпіонаті світу.