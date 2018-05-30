Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
51 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]30.05.2018 18:21
Миколенко: Перед іграми Хацкевич часто цитує Лобановського
|Віталій Миколенко
Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич налаштовує команду цитатами Валерія Лобановського.
Про це розповів 19-річний захисник киян Віталій Миколенко.
"Звичайно, якби це було можливо, я б хотів пограти під керівництвом Валерія Лобановського. Цього хотів би кожен футболіст, який ставить перед собою високі цілі. Однак, я думаю, мені було б дуже важко", - припускає футболіст.
"Як відомо, не всі витримували його навантаження. Навіть зараз Олександр Хацкевич часто цитує слова Лобановського перед важливими матчами. І це дуже мотивує і налаштовує команду", - цитує Миколенка офіційний сайт Динамо.
Нагадаємо, що Миколенко ставить за мету зіграти на чемпіонаті світу.
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