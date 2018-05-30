Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
133 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]30.05.2018 18:52
УЄФА представила новий м'яч і гімн Ліги Європи. ФОТО, ВІДЕО
З наступного сезону команди-учасниці Ліги Європи гратимуть м'ячем із новим дизайном.
Фотографії оновленого м'яча опублікувала УЄФА.
Також організація змінила гімн турніру і дизайн логотипу.
|Новий м'яч
Нагадаємо, що Україна завершила сезон восьмою в рейтингу коефіцієнтів УЄФА.
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