Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
122 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]30.05.2018 19:15
Гідний тролінг: на Ebay з'явилися діряві рукавиці "Каріуса". ФОТО
|Лоріс Каріус
Воротар Ліверпуля Лоріс Каріус продовжує страждати від насмішок футбольних фанатів.
Хтось дуже креативний вирізав дірку у двох воротарських рукавицях і виклав на продаж на Ebay (всесвітній аналог olx) за 0.21 фунта.
Таким чином автор натякнув на ганебні голи воротаря у фіналі Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, що родині голкіпера Ліверпуля погрожують смертю.
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