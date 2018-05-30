Гідний тролінг: на Ebay з'явилися діряві рукавиці "Каріуса". ФОТО

Лоріс Каріус

Воротар Ліверпуля Лоріс Каріус продовжує страждати від насмішок футбольних фанатів.

Хтось дуже креативний вирізав дірку у двох воротарських рукавицях і виклав на продаж на Ebay (всесвітній аналог olx) за 0.21 фунта.

Таким чином автор натякнув на ганебні голи воротаря у фіналі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що родині голкіпера Ліверпуля погрожують смертю.