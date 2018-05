ФФУ спотворила слова президента УЄФА заради піару Павелка

Андрій Павелко і Олександр Чеферін

Після фіналу Ліги чемпіонів президент УЄФА Олександр Чеферін прокоментував роботу української федерації.

Одну з цитат футбольного чиновника прес-служба ФФУ спотворила, вставивши те, чого Чеферін не говорив насправді.

Цитата інглійською: "I don’t know if am very objective, because we are friends. But I try to be objective and say that they are doing a very good job. They’re developing football in Ukraine and you can expect some perfect results in future"

Варіант перекладу від ФФУ: "Спасибі моєму другові Андрію Павелку за відмінно проведену роботу і неймовірний фінал Ліги чемпіонів. Його команда проводить велику роботу з розвитку футболу в країні, тому ви можете очікувати прекрасні результати в майбутньому".

Як це перекладається насправді: "Я не знаю, чи можу бути об'єктивним, тому що ми друзі (з Павелком - прим.). Але я намагаюся бути об'єктивним і скажу, що вони роблять дуже хорошу роботу. Вони розвивають футбол в Україні і ви можете чекати ідеальних результатів в майбутньому", - пише Трибуна.

Цікаво, що відгук Чеферіна був і так позитивний, але ФФУ додала туди ім'я свого функціонера Андрія Павелка.

Раніше повідомлялося, що УЄФА зв'язалася з Павелком, щоб нагадати, як треба використовувати кубок Ліги чемпіонів.