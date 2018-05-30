Хацкевич: Як тільки у Шахтаря проблеми, на наші матчі призначають Абдулу, Дердо або Можаровського

Олександр Хацкевич / Gazeta.ua

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич натякнув на упереджене суддівство на користь Шахтаря в чемпіонаті України.

Про це повідомляє Gazeta.ua.

"Динамо на початку чемпіонату лідирувало. Потім наздогнав Шахтар. Як тільки у донецького клубу з'являється небезпека, на наші матчі призначають трьох арбітрів: Абдулу, Дердо або Можаровського. Їх місія - зупинити Динамо. Роблять це грамотно", - сказав Хацкевич.

Нагадаємо, шо Хацкевич також розповів, як Хачеріді деморалізував Артема Бєсєдіна.