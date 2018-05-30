Шахтар проведе збори в Німеччині та Австрії

Донецький Шахтар проведе літні збори закордоном.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Команда повернеться з відпустки 18 червня. Перший збір пройде з 21 до 30 червня в німецькому Грассау, розташованому неподалік від кордону з Австрією, команда проведе два спаринги.



3 липня команда вирушить до австрійського Фельдена, де пробуде до 12 липня і проведе ще три товариські матчі.

Нагадаємо, що нападник Шахтаря не хоче грати в Бразилії.