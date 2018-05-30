Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
55 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.05.2018 20:55
Шахтар проведе збори в Німеччині та Австрії
Донецький Шахтар проведе літні збори закордоном.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Команда повернеться з відпустки 18 червня. Перший збір пройде з 21 до 30 червня в німецькому Грассау, розташованому неподалік від кордону з Австрією, команда проведе два спаринги.
3 липня команда вирушить до австрійського Фельдена, де пробуде до 12 липня і проведе ще три товариські матчі.
Нагадаємо, що нападник Шахтаря не хоче грати в Бразилії.
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