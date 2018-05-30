Хачеріді: ПАОК - гідна команда з хорошим складом і тренером

Євген Хачеріді

Захисник Динамо Євген Хачеріді вважає свій майбутній клуб хорошим місцем продовження кар'єри.

Про це повідомляє FootballHub.

"Я вважаю, що ПАОК - гідна команда, з хорошим складом і тренером. Там хороша інфраструктура, стадіон. Наскільки я знаю, вони і далі будуть зміцнювати склад", - сказав українець.

"Срна в ПАОК? Не знаю. Про це пишуть, але час покаже", - зауважив Хачеріді.

Нагадаємо, що Хачеріді до кінця тижня перейде в новий клуб.

Також стало відомо, яку зарплату Хачеріді отримуватиме в ПАОКу.