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276 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.05.2018 21:19
Хачеріді: ПАОК - гідна команда з хорошим складом і тренером
|Євген Хачеріді
Захисник Динамо Євген Хачеріді вважає свій майбутній клуб хорошим місцем продовження кар'єри.
Про це повідомляє FootballHub.
"Я вважаю, що ПАОК - гідна команда, з хорошим складом і тренером. Там хороша інфраструктура, стадіон. Наскільки я знаю, вони і далі будуть зміцнювати склад", - сказав українець.
"Срна в ПАОК? Не знаю. Про це пишуть, але час покаже", - зауважив Хачеріді.
Нагадаємо, що Хачеріді до кінця тижня перейде в новий клуб.
Також стало відомо, яку зарплату Хачеріді отримуватиме в ПАОКу.
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