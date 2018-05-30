Роналдо хоче придбати відомий іспанський клуб за 30 мільйонів

Роналдо

Колишній нападник Реала і збірної Бразилії Роналдо хоче придбати іспанський Вальядолід.

Про це повідомляє O Globo.

Він планує викупити клуб другого іспанського дивізіону за 30 мільйонів євро. Роналдо вже веде переговори з президентом Вальядоліда Карлосом Суаресом.

Вальядолід не грав у Примері з сезону-2013/14, пише Трибуна.

Нагадаємо, що легендарний бразилець зробив різку заяву щодо гегемонії Мессі та Роналду.