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432 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]30.05.2018 21:42
Роналдо хоче придбати відомий іспанський клуб за 30 мільйонів
|Роналдо
Колишній нападник Реала і збірної Бразилії Роналдо хоче придбати іспанський Вальядолід.
Про це повідомляє O Globo.
Він планує викупити клуб другого іспанського дивізіону за 30 мільйонів євро. Роналдо вже веде переговори з президентом Вальядоліда Карлосом Суаресом.
Вальядолід не грав у Примері з сезону-2013/14, пише Трибуна.
Нагадаємо, що легендарний бразилець зробив різку заяву щодо гегемонії Мессі та Роналду.
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