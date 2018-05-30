Мама Роналду зізналася, в якому клубі хоче бачити сина

Роналду з мамою і сином

Мати Кріштіану Роналду Долорес Авейру не проти, щоб її син повернувся в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Sport.es.

"Париж мені до вподоби, час від часу я там буваю. Востаннє там була, коли на власні очі спостерігала, як мій син отримує Золотий м'яч. Тоді я відчувала величезну гордість, а коли лише приїхала, то була добре прийнята всіма", - розповіла жінка.

"Переконати Кріштіану перейти в Парі Сен-Жермен? Мене, чесно кажучи, це питання не турбує. Але я би віддала перевагу варіанту з поверненням до Манчестер Юнайтед", - цитує Долорес Футбол 24.

Нагадаємо, що ПСЖ готовий підписати Роналду за 150 мільйонів.

Окрім цього, Роналду натякнув, що може залишити Реал.