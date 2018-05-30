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290 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.05.2018 22:18
Мама Роналду зізналася, в якому клубі хоче бачити сина
|Роналду з мамою і сином
Мати Кріштіану Роналду Долорес Авейру не проти, щоб її син повернувся в Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Sport.es.
"Париж мені до вподоби, час від часу я там буваю. Востаннє там була, коли на власні очі спостерігала, як мій син отримує Золотий м'яч. Тоді я відчувала величезну гордість, а коли лише приїхала, то була добре прийнята всіма", - розповіла жінка.
"Переконати Кріштіану перейти в Парі Сен-Жермен? Мене, чесно кажучи, це питання не турбує. Але я би віддала перевагу варіанту з поверненням до Манчестер Юнайтед", - цитує Долорес Футбол 24.
Нагадаємо, що ПСЖ готовий підписати Роналду за 150 мільйонів.
Окрім цього, Роналду натякнув, що може залишити Реал.
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