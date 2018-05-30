Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
118 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.05.2018 22:40
Півзахисник Генка з запізненням приєднався до збірної України. ФОТО
|Руслан Малиновський і Євген Селезньов / ФФУ
Хавбек бельгійського Генка Руслан Малиновський прибув до розташування збірної України.
Про це повідомляє ФФУ.
Гравець приєднався до команди з запізненням через фінальний матч Генка за вихід у Лігу Європи.
Збірна України зіграє 31 травня з Марокко.
Нагадаємо, що у збірній України відбулися чергові кадрові пертурбації.
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