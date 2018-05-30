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30.05.2018  23:53

Росія поступилася Австрії в товариському матчі перед чемпіонатом світу

 

30 травня відбувся товариський матч між збірними Австрії та Росії.

Господарі зустрічі здобули мінімальну перемогу завдяки голу Шелфа.

Нагадаємо, що стало відомо, чи запрошуватиме Інтер російських коментаторів на трансляції ЧС-2018.

Товариський матч

30 травня

Австрія - Росія 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 - 28 Шелф





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