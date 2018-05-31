Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
875 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.05.2018 08:20
Бразильський динамівець не зміг грати за збірну України через проблеми з документами
|Діого Рінкон
Колишній півзахисник Динамо Діого Рінкон мав змінити громадянство і грати за збірну України.
Про це розповів сам гравець.
"У 2005 році мені надійшла пропозиція грати за збірну України. Я повинен був виступати за жовто-синіх на ЧС-2006. Однак, через проблеми з документами ця ідея не була реалізована", - цитує Рінкона Динамоманія.
Нагадаємо, що головний талант Динамо повторив досягнення Шацьких та Рінкона.
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