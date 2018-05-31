Бразильський динамівець не зміг грати за збірну України через проблеми з документами

Діого Рінкон

Колишній півзахисник Динамо Діого Рінкон мав змінити громадянство і грати за збірну України.

Про це розповів сам гравець.

"У 2005 році мені надійшла пропозиція грати за збірну України. Я повинен був виступати за жовто-синіх на ЧС-2006. Однак, через проблеми з документами ця ідея не була реалізована", - цитує Рінкона Динамоманія.

Нагадаємо, що головний талант Динамо повторив досягнення Шацьких та Рінкона.