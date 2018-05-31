Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
354 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
31.05.2018  08:40

Головний скаут Бенфіки перейде в Шахтар

Жозе Боту

Головний скаут португальської Бенфіки Жозе Боту працевлаштується в Шахтарі.

Про це повідомив журналіст Goal.com і O Jogo Бруно Андраде.

Замість Боту на цій посаді працюватиме Педру Феррейра. Боту відпрацював у Бенфіці 10 років.

Нагадаємо, що Шахтар проведе збори в Німеччині та Австрії.





Читай також
Хацкевич: Як тільки у Шахтаря проблеми, на наші матчі призначають Абдулу, Дердо або Можаровського
Манчестер Юнайтед готовий задовольнити вимоги Шахтаря по трансферу Фреда
Нападник Шахтаря не хоче грати в Бразилії
Гравець Шахтаря висловився щодо майбутнього працевлаштування
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
09:18
Футбол. Україна - Марокко: де дивитися товариський матч нашої збірної
08:57
Футбол. Стало відомо, коли головна зірка Атлетико визначиться, чи переходити в Барселону
08:40
Футбол. Головний скаут Бенфіки перейде в Шахтар
08:20
Футбол. Бразильський динамівець не зміг грати за збірну України через проблеми з документами
30.05.2018
23:53
Футбол. Росія поступилася Австрії в товариському матчі перед чемпіонатом світу
23:37
Футбол. Україна - Албанія: матч все таки відбудеться
23:16
Бокс. Ломаченко перебуває в гарному гуморі після операції. ФОТО
22:58
Хокей. У збірної України буде новий тренер
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!