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354 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]31.05.2018 08:40
Головний скаут Бенфіки перейде в Шахтар
|Жозе Боту
Головний скаут португальської Бенфіки Жозе Боту працевлаштується в Шахтарі.
Про це повідомив журналіст Goal.com і O Jogo Бруно Андраде.
Замість Боту на цій посаді працюватиме Педру Феррейра. Боту відпрацював у Бенфіці 10 років.
Нагадаємо, що Шахтар проведе збори в Німеччині та Австрії.
Mais sobre o Benfica: Pedro Ferreira, membro da prospecção do juvenis, vai assumir o posto de scout dos profissionais deixado por José Boto, que acertou com o Shakhtar Donetsk— Bruno Andrade (@brunoandrd) 30 мая 2018 г.
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