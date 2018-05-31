Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
138 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.05.2018 08:57
Стало відомо, коли головна зірка Атлетико визначиться, чи переходити в Барселону
|Антуан Грізманн
Форвард мадридського Атлетико Антуан Грізманн на початку липня оголосить рішення про своє майбутнє.
Про це повідомляє SFR Sport.
Раінше повідомлялося, що Барселона оголосить про трансфер Грізманна найближчим часом.
Пізніше стало відомо, що Барселона платитиме зірці Атлетико 15 мільйонів за сезон.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
30.05.2018
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій