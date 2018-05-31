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31.05.2018  08:57

Стало відомо, коли головна зірка Атлетико визначиться, чи переходити в Барселону

Антуан Грізманн

Форвард мадридського Атлетико Антуан Грізманн на початку липня оголосить рішення про своє майбутнє.

Про це повідомляє SFR Sport.

Раінше повідомлялося, що Барселона оголосить про трансфер Грізманна найближчим часом.

Пізніше стало відомо, що Барселона платитиме зірці Атлетико 15 мільйонів за сезон.





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