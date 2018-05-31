Невдаха Каріус суттєво збільшив кількість підписників у соцмережах після провалу у фіналі Ліги чемпіонів

Лоріс Каріус

Голкіпер Ліверпуля Лоріс Каріус став більш популярним у соцмережах завдяки помилкам у фіналі Ліги чемпіонів проти Реала (3:1).

Від того дня на воротаря підписалися 1,1 мільйон людей, пише QUII Sport.

Майже в два рази зросла кількість підписників Каріуса в інстаграмі – плюс 908 тисяч підписників. У твіттері за останні кілька днів на воротаря підписалися 91 тисяча чоловік, у фейсбуці – 88 тисяч.

Нагадаємо, що родині голкіпера Ліверпуля погрожують смертю.