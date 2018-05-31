Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1059 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.05.2018 10:16
Поразка росіян у товариському матчі з Австрією. ВІДЕО
|Австрія святкує гол
30 травня відбувся товариський матч між збірними Австрії та Росії.
Господарі зустрічі здобули мінімальну перемогу завдяки голу Шелфа.
Нагадаємо, що стало відомо, чи запрошуватиме Інтер російських коментаторів на трансляції ЧС-2018.
Товариський матч
30 травня
Австрія - Росія 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 - 28 Шелф
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій