Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
582 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]31.05.2018 11:40
Хаві: Барселона заснула, і спить уже роками
|Хаві
Колишній півзахисник Барселони Хаві розкритикував трансферну діяльність каталонців.
Про це повідомляє твіттер-аккаунт ElPenaltiFCB.
"Барелона заснула, і спить уже роками. Вони зробили жалюгідні трансфери, а ті, хто ухвалюють рішення, поняття не мають, що роблять", - заявив Хаві.
Нагадаємо, що Хаві має намір очолити збірну Катару.
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