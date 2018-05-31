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31.05.2018  11:40

Хаві: Барселона заснула, і спить уже роками

Хаві

Колишній півзахисник Барселони Хаві розкритикував трансферну діяльність каталонців.

Про це повідомляє твіттер-аккаунт ElPenaltiFCB.

"Барелона заснула, і спить уже роками. Вони зробили жалюгідні трансфери, а ті, хто ухвалюють рішення, поняття не мають, що роблять", - заявив Хаві.

Нагадаємо, що Хаві має намір очолити збірну Катару.





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