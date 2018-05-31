Манчестер Юнайтед до кінця тижня оголосить про підписання Фреда

Фред (зліва)

Манчестер Юнайтед збирається до кінця тижня завершити трансфер півзахисника Шахтаря Фреда.

Про це повідомляє Команда №1.

За інформацією видання, про трансфер буде оголошено до кінця тижня. МЮ заплатить за бразильця 59,7 мільйонів євро плюс бонуси.

Фред зараз перебуває в Англії, де збірна Бразилії готується до ЧС-2018. Манчестер хоче завершити трансфер до того, як бразильці покинуть Великобританію.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед готовий задовольнити вимоги Шахтаря по трансферу Фреда.