Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
264 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]31.05.2018 12:22
Манчестер Юнайтед до кінця тижня оголосить про підписання Фреда
|Фред (зліва)
Манчестер Юнайтед збирається до кінця тижня завершити трансфер півзахисника Шахтаря Фреда.
Про це повідомляє Команда №1.
За інформацією видання, про трансфер буде оголошено до кінця тижня. МЮ заплатить за бразильця 59,7 мільйонів євро плюс бонуси.
Фред зараз перебуває в Англії, де збірна Бразилії готується до ЧС-2018. Манчестер хоче завершити трансфер до того, як бразильці покинуть Великобританію.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед готовий задовольнити вимоги Шахтаря по трансферу Фреда.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій