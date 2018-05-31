Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
181 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]31.05.2018 12:41
Лемпард став головним тренером відомого англійського клубу. ФОТО
|Френк Лемпард підписує контракт / ФК Дербі
Колишній півзахисник Челсі Френк Лемпард очолив англійський Дербі Каунті.
Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт клубу.
Контракт розрахований на три роки.
Нагадаємо, що Френк Лемпард завершив футбольну кар'єру у лютому 2017 року.
Frank unveils our new home kit! 😍#WelcomeFrank pic.twitter.com/vEWHzJHFhN— Derby County (@dcfcofficial) 31 мая 2018 г.
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