Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
871 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]31.05.2018 13:20
Екс-гравець Шахтаря забив шедевральний гол в MLS, принизивши фінтом Швайнштайгера. ВІДЕО
|Ілсіньо
Колишній півзахисник Шахтаря Ільсіньо забив неймовірний за красою гол у чемпіонаті Америки.
Футболіст виконав "еластіко", обігравши Бастіана Швайнштайгера, і вистрілив у дальню дев'ятку.
У підсумку Філадельфія Юніон Ілсіньо перемогла Чикаго Фаєр з рахунком 3:1.
Нагадаємо, що раніше Ілсіньо зробив дубль за Філадельфію Юніон. ВІДЕО.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Футбол. Зідан пішов із Реала
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій