Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
55 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.05.2018 13:36
Шевченко: Проблем з мотивацією не може бути апріорі
|Андрій Шевченко / ФФУ
У збірної України не буде проблем з мотивацією в матчі з Марокко.
У цьому переконаний наставник команди Андрій Шевченко.
"До нас в команду приїжджають тільки ті гравці, які хочуть грати в збірній. Усі прекрасно розуміють, що ми готуємося до осінніх найважливіших стартів у Лізі націй. Хлопцям потрібно проявити себе і зарекомендувати з кращого боку. Тому проблем з мотивацією не може бути апріорі", - цитує Шевченка sport.ua.
Матч Марокко - Україна відбудеться 31 травня о 21:00.
Нагадаємо, що Шевченку шкода хлопців, які не зможуть себе проявити.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Футбол. Зідан пішов із Реала
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій