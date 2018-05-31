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31.05.2018  13:36

Шевченко: Проблем з мотивацією не може бути апріорі

Андрій Шевченко / ФФУ

У збірної України не буде проблем з мотивацією в матчі з Марокко.

У цьому переконаний наставник команди Андрій Шевченко.

"До нас в команду приїжджають тільки ті гравці, які хочуть грати в збірній. Усі прекрасно розуміють, що ми готуємося до осінніх найважливіших стартів у Лізі націй. Хлопцям потрібно проявити себе і зарекомендувати з кращого боку. Тому проблем з мотивацією не може бути апріорі", - цитує Шевченка sport.ua.

Матч Марокко - Україна відбудеться 31 травня о 21:00.

Нагадаємо, що Шевченку шкода хлопців, які не зможуть себе проявити.





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