Верес хоче повернути Вірта і грати в селі
|Олексій Хахльов
Рівненьский Верес наступний сезон розпочне в Другій лізі України, і скоріше за все, буде грати в селищі Млинів.
Про це повідомив президент клубу Олексій Хахльов.
"Очікуваний бюджет у розмірі 7-8 мільйонів гривень передбачає, що перед командою стоятимуть завдання підвищитися у класі і повернутися до Першої ліги чемпіонату України з футболу", - сказав функціонер.
"Домашня арена Вереса? Найбільш імовірний сьогодні варіант – селище Млинів, де існує хороша база, а стадіон завершили реконструювати у минулому році. Наразі є попередня домовленість із головою Млинівської об’єднаної територіальної громади про те, що Верес зможе грати там домашні матчі чемпіонату України безкоштовно", - заявив Хахльов.
"Іде процес формування тренерського штабу нової команди. Клуб розпочинав нові переговори з Юрієм Віртом. Тренер попросив дати йому час на роздуми", - цитує президента офіційний сайт клубу.
Нагадаємо, що раніше президент Вереса зробив заяву щодо рокіровки з ФК Львів та виступів в УПЛ.
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