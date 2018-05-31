Офіційні зарплати футболістів Динамо - менше тисячі доларів на місяць. ДОКУМЕНТ

Українська правда опублікувала зарплатну відомість гравців і тренерського штабу Динамо.

Відомість можна подивитися тут.

Згідно з документом, гравці Динамо офіційно отримують менше тисячі доларів на місяць.

Найбільш оплачуваними гравцями станом на січень 2018 року були Олег Гусєв, Денис Гармаш і Євген Хачеріді. Їх зарплата становила 20 204 гривень. Віктор Циганков отримує трохи більше 19 тисяч гривень, Сергій Сидорчук - більше 20 тисяч.

Президент Динамо Ігор Суркіс, згідно з відомістю, отримує 40 тисяч гривень на місяць. Спортивний директор Олексій Михайличенко заробляє лише 10 тисяч, а гендиректор Реваз Чохонелідзе - 9 тисяч.

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич отримує 18 тисяч гривень на місяць. Найбільша зарплата серед тренерського штабу у тренера воротарів Михайла Михайлова - більше 22 тисяч на місяць.

Серед легіонерів найвища зарплата була у Дьюмерсі Мбокані - 20 191 грн. У інших легіонерів - від 13 до 19 тисяч.

За інформацією Української правди, реальна зарплата Гусєва в останній період в команді була на рівні 50 тисяч доларів на місяць, а Сидорчук отримує зарплату в конверті на рівні 1 млн євро на рік - більше 80 тисяч євро на місяць.

Нагадаємо, що Динамо визначилося з першим спаринг-партнером на зборах.