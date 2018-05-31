Зідан пішов із Реала

Зінедін Зідан

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан пішов із клубу.

Про таке рішення француз повідомив на терміновій прес-конференції разом із президентом вершкових Флорентіном Пересом.

"Я вирішив не продовжувати свою роботу на посаді головного тренера Реала. Це трохи двино, але команді потрібні зміни, щоб продовжувати перемагати, інша методологія роботи. Тому я обрав це рішення", - сказав Зідан.

Нагадаємо, що цьогоріч Реал втретє поспіль виграв Лігу чемпіонів.