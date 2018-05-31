Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
152 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]31.05.2018 14:54
Ібрагімович забив два голи за Лос-Анджелес Гелексі. ВІДЕО
|Златан Ібрагімович
Нападник Лос-Анджелес Гелексі Златан Ібрагімович оформив дубль у матчі чемпіонату MLS проти ФК Даллас.
Команда шведа поступалась 0:3, а Ібра зумів відквитати два м'ячі, однак цього виявилося замало.
У підсумку Даллас переміг з рахунком 2:3.
Нагадаємо, що екс-гравець Шахтаря забив шедевральний гол в MLS, принизивши фінтом Швайнштайгера. ВІДЕО.
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