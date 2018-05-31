Нападник Динамо може продовжити кар'єру в Андерлехті

Дьємерсі Мбокані

Форвард Динамо Дьємерсі Мбокані, який не буде продовжувати контракт з клубом, може опинитися в Андерлехті.

Про це повідомляє voetbal24.be.

Відзначається, що бельгійці готові поборотися за конголезця, який цього літа стане вільним агентом, але він не є пріоритетною метою клубу на трансферному ринку.

Варто відзначити, що в поточному сезоні Мбокані зіграв за Динамо 25 матчів у всіх турнірах та відзначився 11 голами, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що Мбокані також сватають у чемпіонат Сербії.