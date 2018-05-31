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145 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.05.2018 15:20
Нападник Динамо може продовжити кар'єру в Андерлехті
|Дьємерсі Мбокані
Форвард Динамо Дьємерсі Мбокані, який не буде продовжувати контракт з клубом, може опинитися в Андерлехті.
Про це повідомляє voetbal24.be.
Відзначається, що бельгійці готові поборотися за конголезця, який цього літа стане вільним агентом, але він не є пріоритетною метою клубу на трансферному ринку.
Варто відзначити, що в поточному сезоні Мбокані зіграв за Динамо 25 матчів у всіх турнірах та відзначився 11 голами, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що Мбокані також сватають у чемпіонат Сербії.
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