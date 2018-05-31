Команда Зінченка готова робити перші підписання у міжсезоння: названо прізвища потенційних новачків

Ріяд Махрез

Манчестер Сіті, за який виступає українець Олександр Зінченко, у найближчий час підпише двох гравців.

Мова йде про нападника Лестер Ріяда Махреза та хавбека Наполі Жоржинью.

За інформацією Mirror, 27-річний форвард лисиць обійдеться городянам у 60 мільйонів фунтів стерлінгів, а 26-річний хавбек неаполітанців - в 42 мільйони фунтів стерлінгів.

У минулому сезоні Махреза провів 41 гру за Лестер і забив 13 голів. Жоржинью зіграв в 39 матчах і відзначився 4 забитими м'ячами.

Раніше повідомлялося, що Ман Сіті може включити Зінченка в угоду по Жоржинью.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті виграв чемпіонство у сезоні-2017/18.

Раніше повідомлялося, що воротар Ман Сіті може продовжити кар'єру у США.