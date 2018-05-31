Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
241 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]31.05.2018 17:15
Команда Зінченка готова робити перші підписання у міжсезоння: названо прізвища потенційних новачків
|Ріяд Махрез
Манчестер Сіті, за який виступає українець Олександр Зінченко, у найближчий час підпише двох гравців.
Мова йде про нападника Лестер Ріяда Махреза та хавбека Наполі Жоржинью.
За інформацією Mirror, 27-річний форвард лисиць обійдеться городянам у 60 мільйонів фунтів стерлінгів, а 26-річний хавбек неаполітанців - в 42 мільйони фунтів стерлінгів.
У минулому сезоні Махреза провів 41 гру за Лестер і забив 13 голів. Жоржинью зіграв в 39 матчах і відзначився 4 забитими м'ячами.
Раніше повідомлялося, що Ман Сіті може включити Зінченка в угоду по Жоржинью.
Нагадаємо, що Манчестер Сіті виграв чемпіонство у сезоні-2017/18.
Раніше повідомлялося, що воротар Ман Сіті може продовжити кар'єру у США.
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