Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
466 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.05.2018 17:53
У Динамо визначилися із місцем проведення домашніх матчів
Динамо і надалі проводитиме домашні поєдинки на НСК Олімпійський у Києві.
Про це стало відомо Чемпіону із власних джерел у клубі.
Так, кияни продовжили співробітництво із ареною, яка недавно приймала фінал Ліги чемпіонів-2017/18, на 5 років.
Як відомо, Динамо крім поєдинків першості УПЛ гратиме у наступному сезоні у кваліфікації Ліги чемпіонів-2018/19.
Нагадаємо, що декілька останніх ігор Прем'єр-ліги-2017/18 Динамо приймало своїх суперників на стадіоні імені Валерія Лобановського.
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