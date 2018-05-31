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31.05.2018  17:53

У Динамо визначилися із місцем проведення домашніх матчів

 

Динамо і надалі проводитиме домашні поєдинки на НСК Олімпійський у Києві. 

Про це стало відомо Чемпіону із власних джерел у клубі.

Так, кияни продовжили співробітництво із ареною, яка недавно приймала фінал Ліги чемпіонів-2017/18, на 5 років. 

Як відомо, Динамо крім поєдинків першості УПЛ гратиме у наступному сезоні у кваліфікації Ліги чемпіонів-2018/19.

Нагадаємо, що декілька останніх ігор Прем'єр-ліги-2017/18 Динамо приймало своїх суперників на стадіоні імені Валерія Лобановського





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