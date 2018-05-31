Букмекери назвали фаворитів Ліги чемпіонів-2018/19

Фаворитом розіграшу Ліги чемпіонів у сезоні-2018/19 вважається англійський Манчестер Сіті.

Про це говорять котирування провідних букмекерів.

На перемогу чинного переможця АПЛ можна поставити із коефіцієнтом 7,0.

Далі у букмекерських преференціях йде Барселона (7,50), Реал (8,0) та Баварія (8,5).

Фіналіст Ліги чемпіонів-2017/18 Ліверпуль, який програв у вирішальному матчі Реалу 1:3, котирується із показником 12,0.

Цікаво, що ставки на Динамо та Шахтар приймаються із одним коефіцієнтом - 201,0, притому, що кияни пробиватимуться в основу ЛЧ-2018/19 через кваліфікацію.