Румунія у напруженій грі здолала Чилі, Словаччина проти Нідерландів. Товариські матчі

31 травня крім поєдинку Україна - Марокко відбудеться ще декілька товариських матчів.

Так, Румунія у матчі-трилері здолала Чилі 3:2. Румуни на стадіоні в австрійському Граці відкрили рахунок, проте вже на початку другого тайму південноамериканці вийшли вперед, притому, що з 30-ї хвилини вони грали у меншості після вилучення Ніколаса Кастільйо.

Підопічні Козміна Контри здобули перемогу завдяки футболістам, що вийшли на заміну: спочатку рахунок зрівняв Чіпріан Дяк, а згодом переможний м'яч забив Константін Будеску.

В іншому поєдинку дня Словаччина, яка є суперником збірної України по Лізі націй УЄФА, зустрінеться із Нідерландами.

Міжнародні товариські матч

31 травня

Румунія - Чилі - 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 13 Станчу, 1:1 - 32 Маріпан, 1:2 - 52 Рейєс, 2:2 - 66 Дяк, 3:2 - 84 Будеску.

Сенегал - Люксембург - 21:00

Словаччина - Нідерланди - 21:45.