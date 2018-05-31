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31.05.2018  19:43

Румунія у напруженій грі здолала Чилі, Словаччина проти Нідерландів. Товариські матчі

 

31 травня крім поєдинку Україна - Марокко відбудеться ще декілька товариських матчів.

Так, Румунія у матчі-трилері здолала Чилі 3:2. Румуни на стадіоні в австрійському Граці відкрили рахунок, проте вже на початку другого тайму південноамериканці вийшли вперед, притому, що з 30-ї хвилини вони грали у меншості після вилучення Ніколаса Кастільйо. 

Підопічні Козміна Контри здобули перемогу завдяки футболістам, що вийшли на заміну: спочатку рахунок зрівняв Чіпріан Дяк, а згодом переможний м'яч забив Константін Будеску. 

В іншому поєдинку дня Словаччина, яка є суперником збірної України по Лізі націй УЄФА, зустрінеться із Нідерландами. 

Міжнародні товариські матч

31 травня

Румунія - Чилі - 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 13 Станчу, 1:1 - 32 Маріпан, 1:2 - 52 Рейєс, 2:2 - 66 Дяк, 3:2 - 84 Будеску. 

Сенегал - Люксембург - 21:00

Словаччина - Нідерланди - 21:45. 





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