Тренера Ліверпуля визнано найкращим у світі

Юрген Клопп

Керманича Ліверпуля Юргена Клоппа визнано найкращим тренером світу.

Про це стало відомо після завершення голосування гравців Бундесліги.

Як повідомляє Kicker, в опитуванні взяли участь 248 футболістів, які представляють 18 клубів німецького чемпіонату.

Німецький фахівець набрав 35,7 відсотка голосів, обійшовши наставника Манчестер Сіті Хосепа Гвардіолу, який отримав 31,1%.

Зазначимо, що Юрген Клопп очолює Ліверпуль з 2015 року. У минулому сезоні він вивів команду у фінал Ліги чемпіонів, де поступився Реалу (1:3).

Як повідомлялося, Клопп після програного фіналу ЛЧ-2017/18 розповів про велике розчарування.