Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
207 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.05.2018 19:59
Тренера Ліверпуля визнано найкращим у світі
|Юрген Клопп
Керманича Ліверпуля Юргена Клоппа визнано найкращим тренером світу.
Про це стало відомо після завершення голосування гравців Бундесліги.
Як повідомляє Kicker, в опитуванні взяли участь 248 футболістів, які представляють 18 клубів німецького чемпіонату.
Німецький фахівець набрав 35,7 відсотка голосів, обійшовши наставника Манчестер Сіті Хосепа Гвардіолу, який отримав 31,1%.
Зазначимо, що Юрген Клопп очолює Ліверпуль з 2015 року. У минулому сезоні він вивів команду у фінал Ліги чемпіонів, де поступився Реалу (1:3).
Як повідомлялося, Клопп після програного фіналу ЛЧ-2017/18 розповів про велике розчарування.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій