Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
260 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.05.2018 21:05
Збірна України грає проти Марокко у товариському матчі
31 травня у швейцарській Женеві відбудеться товариський матч між збірними України та Марокко.
Гра розпочнеться о 21:00.
Для марокканської команди це один із спарингів напередодні старту чемпіонату світу-2018.
Міжнародний товариський матч
Женева (Швейцарія)
31 травня
Україна - Марокко - 0:0.
Україна: Пятов, Караваєв, Бурда, Кривцов, Матвієнко, Зінченко, Степаненко, Ярмоленко, Коваленко, Коноплянка, Селезньов.
Раніше повідомлялося, що збірна Марокко вважається фаворитом протистояння.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій