Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
105 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.05.2018 21:23
Визначилися призери Меморіалу Лобановського-2018
Збірна України (U-19) невдало виступила на Меморіалі Лобановського-2018: у матчі за 3-є місце українці поступилися 1:3 Греції U-21.
Єдиний гол української команди записав на свій рахунок Валерій Бондар.
При цьому переможцем турніру стала молодіжна збірна Словенії, яка здолала Ізраїль у фіналі 3:0.
Таким чином, перше місце на турнірі зайняла Словенія, Ізраїль фінішував другим, Греція - третя, а українці - останні.
Зазначимо, що у півфіналі синьо-жовті поступилися Ізраїлю 0:1.
Раніше визначилися суперники збірної України U-19 по Євро-2018.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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