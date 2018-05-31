Визначилися призери Меморіалу Лобановського-2018

Збірна України (U-19) невдало виступила на Меморіалі Лобановського-2018: у матчі за 3-є місце українці поступилися 1:3 Греції U-21.

Єдиний гол української команди записав на свій рахунок Валерій Бондар.

При цьому переможцем турніру стала молодіжна збірна Словенії, яка здолала Ізраїль у фіналі 3:0.

Таким чином, перше місце на турнірі зайняла Словенія, Ізраїль фінішував другим, Греція - третя, а українці - останні.

Зазначимо, що у півфіналі синьо-жовті поступилися Ізраїлю 0:1.

Раніше визначилися суперники збірної України U-19 по Євро-2018.