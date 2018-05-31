Суркіс відверто висловився про перехід Хачеріді у ПАОК

Євген Хачеріді

Євген Хачеріді, підписавши контракт із грецьким ПАОКом сам зробив свій вибір.

Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс в інтерв'ю клубній прес-службі.

"Євген мені подзвонив і першим про все розповів. Я йому побажав удачі, а також подякував за усі роки, які він провів у Динамо", - сказав президент біло-синіх.

"Він відповів, що Динамо назавжди в його серці та завірив, що буде завжди підтримувати колишніх партнерів, які лишилися у Києві. Він сам обрав такий шлях, йому 31 рік і я не можу та й не міг якось впливати на його вибір та перешкоджати цьому трансферу. Дай Бог, щоб у нього все вийшло", - сказав Суркіс.

Нагадаємо, Хачеріді відверто висловився про свої виступи у Динамо, попрощавшись із вболівальниками.

Також раніше було названо зарплату Хачеріді у ПАОКу.