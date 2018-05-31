Суркіс відверто висловився про перехід Хачеріді у ПАОК
|Євген Хачеріді
Євген Хачеріді, підписавши контракт із грецьким ПАОКом сам зробив свій вибір.
Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс в інтерв'ю клубній прес-службі.
"Євген мені подзвонив і першим про все розповів. Я йому побажав удачі, а також подякував за усі роки, які він провів у Динамо", - сказав президент біло-синіх.
"Він відповів, що Динамо назавжди в його серці та завірив, що буде завжди підтримувати колишніх партнерів, які лишилися у Києві. Він сам обрав такий шлях, йому 31 рік і я не можу та й не міг якось впливати на його вибір та перешкоджати цьому трансферу. Дай Бог, щоб у нього все вийшло", - сказав Суркіс.
Нагадаємо, Хачеріді відверто висловився про свої виступи у Динамо, попрощавшись із вболівальниками.
Також раніше було названо зарплату Хачеріді у ПАОКу.
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