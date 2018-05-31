Клуб УПЛ розпочав чистку рядів

Андрій Тотовицький

Маріуполь, який фінішував на 5-му місці у першості УПЛ-2017/18, розпочав формування складу на наступний сезон.

Так, стало відомо, що команду Олександра Бабича залишило одразу п'ятеро футболістів.

Мова йде про нападників Сергія Болбата та Анатолія Діденка, півзахисників Роже Гоміса, Дениса Дедечка та Андрія Тотовицького.

Прес-служба азовців повідомила, що у клубі прийняли рішення не продовжувати контракти із вищезазначеними гравцями.

Нагадаємо, Денис Дедечко до приходу у Маріуполь виступав у Росії.